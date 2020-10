Covid: Piemonte, terapie intensive non sono sature

Sono 327, in Piemonte, i posti ordinari di terapia intensiva, ma all'occorrenza possono esserne attivati immediatamente altri 250, arrivando in tutto a 580 posti. Lo si apprende da fonti della Regione secondo cui è sbagliato parlare di saturazione delle terapie intensive piemontesi, dal momento che attualmente i ricoverati in intensiva sono in tutto 227, di cui 43 Covid. Quindi è stato occupato al momento per Covid e non Covid solo poco piu' del 30% dei posti potenzialmente disponibili.