Maltempo: operai travolti da piena, cinque denunce

Un funzionario del Comune di Acqui Terme (Alessandria) e quattro responsabili di aziende private sono stati denunciati dai carabinieri per il caso degli operai che, lo scorso 24 settembre, furono sorpresi da un'ondata di piena mentre lavoravano alla pulizia del greto del Rio Medrio. In sette riuscirono a mettersi in salvo salendo sui tetti dei veicoli, altri due vennero trascinati dalla corrente riportando fratture e ferite a braccia e gambe prima di essere recuperati dai vigili del fuoco e dai militari. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri e dal personale Spresal dell'Asl. Al funzionario è contestato di non avere provveduto, all'atto dell'affidamento dei lavori, alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell'impresa, acquisendo il documento di valutazione dei rischi. Tre dei datori di lavoro non avrebbero fornito ai lavoratori delle informazioni adeguate; per uno di loro sono anche ipotizzate le lesioni colpose per le ferite riportate dai 2 operai (che sono i suoi figli). Il responsabile della quarta ditta non avrebbe provveduto a richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e le relative istruzioni di messa in sicurezza.