Trasporti: da Caselle nuova rotta Wizz Air Torino-Bari

Wizz Air, principale compagnia low cost dell'Europa centro-orientale, annuncia l'espansione del proprio network da Torino con una nuova rotta domestica per Bari. Il via dal 18 dicembre con quattro frequenze settimanali - lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - e tariffe a partire da 9,99 euro. I biglietti sono già in vendita su www.wizzair.com. Per festeggiare l'espansione in Italia, la compagnia aerea lancia un'offerta di diecimila biglietti a 1 euro sulle sue rotte interne, prenotabili su wizzair.com solo nella giornata di oggi. "Siamo molto soddisfatti - afferma l'ad di Torino Airport, Andrea Andorno - dell'avvio della nuova rotta Torino-Bari annunciata da Wizz Air, che segna l'ingresso della compagnia sul mercato dei collegamenti nazionali dal nostro scalo. È l'ennesima conferma del fatto che il segmento nazionale è quello che sta manifestando la maggiore domanda di trasporto aereo durante la crisi legata al Covid-19. Siamo fiduciosi che questa scelta possa portare a un ulteriore sviluppo di Wizz Air a Torino nei prossimi anni". Nella stagione invernale 2020-2021 saranno così sei le destinazioni Wizz Air dall'aeroporto di Torino: oltre a Bari e San Pietroburgo che partirà il 19 dicembre, ci sono anche Tirana, Bacau, Bucarest e Varsavia. Dal prossimo aprile si aggiungerà anche Chisinau in Moldova.