Covid: Torino, tavolo di crisi per commercio e ristorazione

Un tavolo di crisi istituito da Prefettura e Comune di Torino con le istituzioni del territorio, in condivisione con le associazioni di categorie del commercio e della ristorazione, per affrontare le difficoltà del momento alla luce delle nuove restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm. E' quanto filtra in queste ore da Palazzo Civico, dove l'assessore al Commercio Alberto Sacco è al lavoro per individuare soluzioni condivise al fine di attenuare gli effetti delle nuove disposizioni su un settore dell'economia già fortemente provato. Un incontro con le associazioni di categoria per la proposta di condivisione del tavolo di crisi dovrebbe svolgersi nella giornata di domani.