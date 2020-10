Meteo: giornata in prevalenza soleggiata

A Torino oggi, mercoledì 28 ottobre, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2958m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: rimonta un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale garanzia di una giornata di bel tempo su Piemonte, Liguria e VDA. Al mattino qualche banco di nebbia sulla pianura piemontese lungo il Po. Sereno ovunque nel pomeriggio con clima gradevole e temperature fino a 17-18 gradi.