Regione: su 1.420 tamponi a personale scolastico metà positivi

"Nell'ultima settimana su 1.428 tamponi effettuati sul personale scolastico in Piemonte, sono risultati positivi al Covid in 720". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, rispondendo in consiglio regionale ad una interrogazione diretta di Francesca Frediani (M5S) sulla diffusione del contagio nelle scuole. Icardi ha poi aggiunto che dal 18 settembre al 16 novembre scorso sono stati 27.440 gli studenti sottoposti a tampone e su questi 5.625 sono risultati positivi. "Nello sesso periodo il numero di tamponi per il personale scolastico è stato di 10.370 con 3.664 positivi", ha concluso. L'assessore Icardi ci ha tenuto a sottolineare che "non è tanto all'interno degli istituti scolastici che si diffonde il contagio. La parte pericolosa è il prima, il dopo la scuola e anche il trasporto. Tutte le attività connesse alla scuola sono fonte di maggior contagio".