Quote rosa

Dicono che… se l’arrivo di Laura Ravetto non ha scatenato propriamente un tripudio nella compagine piemontese della Lega, assai preoccupate siano le parlamentari. Deputate e senatrici, infatti, temono che la debordante personalità dell’ormai ex berlusconiana possa metterle ancor più nell’ombra, soprattutto dopo aver appreso che Matteo Salvini, nel darle il benvenuto pare abbia fatto esplicitamente riferimento al “rafforzamento” della componente femminile del partito. Da qui l’agitazione registrata nelle ore successive: da “miss bonus”, al secolo Marzia Casolati, alle carneadi Roberta Ferrero e Cristina Patelli, alla quasi pensionata Rossana Boldi. Ma la più agitata, riferiscono spifferi di Montecitorio, è Elena Maccanti per nulla disponibile a cedere terreno all’ultima arrivata.