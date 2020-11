Piemonte: bilancio 2021 difficile ma presto svolta

"Il bilancio regionale del Piemonte non sta bene, è inutile nasconderlo. È legato a vincoli di legge e l'innesto di 131 milioni di liquidità per sostenere le imprese si fa sentire. Il 2021 sarà ancora difficile, ma con una buona programmazione europea e l'utilizzo dei fondi europei potremo imprimere una svolta importante per attrarre nuovi investimenti e promuovere lo sviluppo. Stiamo lavorando ad una nuova politica industriale per il periodo 2020-27 che dovrà servire anche alle amministrazioni future". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, intervenendo alla presentazione del rapporto Giorgio Rota. "Bisogna portare i vari settori a un'alta produttività sfruttando al massimo l'innovazione - aggiunge Tronzano - tenendo conto anche dell’opportunità legata alla pandemia e alla crisi della globalizzazione che sta riportando sul territorio imprese fino all'anno scorso proiettate esclusivamente sull'Oriente". Le parole d'ordine, secondo Tronzano, che dall'inizio del mandato visita le imprese di tutto il Piemonte, sono 'nuovi contratti di insediamento', 'attrazione di investimenti', 'accordi di innovazione', 'poli di eccellenza tecnologici' e 'formazione'.