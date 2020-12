Morto Sergio Cassano, ex sindaco di Valenza

E' morto in ospedale, dove era stato ricoverato perché positivo al Coronavirus, Sergio Cassano, 74 anni. Era stato sindaco di Valenza (Alessandria) dal 2010 al 2015, sostenuto dal centrodestra; militava in Forza Italia. Da qualche anno aveva lasciato il Piemonte per trasferirsi in Liguria. Cassano era stato il primo presidente del Ferrari Club Italia, nato nel 1987 per volere di Enzo Ferrari. Una "personalità eclettica, amante dell'arte e della bellezza", lo ricorda Luca Rossi, vicesindaco del Comune di Valenza.