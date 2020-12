Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, domenica 13 dicembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornat la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1873m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un promontorio anticiclonico favorisce una bella giornata di Sole, con cieli limpidi e gelate diffuse al mattino. Nel pomeriggio valori non freddi, intorno ai 10°C. Ventilazione debole salvo rinforzi di tramontana sulla Liguria centrale.