Incendio in una villa del Torinese, un ferito lieve

Una persona è rimasta lievemente ferita, nella notte, durante le operazioni di spegnimento di un incendio in frazione Bessolo di Scarmagno dove le fiamme hanno devastato una villetta. Il ferito, uno dei residenti, è rimasto vittima di una caduta ed è stato portato in ospedale dal personale del 118. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, hanno lavorato a lungo per domare il rogo partito dal tetto dell'abitazione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.