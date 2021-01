Torino: centrosinistra, 10 incontri per scrivere programma

Dieci appuntamenti, su temi che vanno dai trasporti all’internazionalità, dai giovani all'ambiente passando per le "idee per disegnare la città", per costruire il programma del centrosinistra per le elezioni amministrative. Prende il via, con un appuntamento dedicato al digitale, il programma “Idee per Torino”, promosso dai partiti della coalizione. "Riparte con 10 nuovi appuntamenti tematici - spiega il coordinatore del tavolo programmatico del centrosinistra verso le elezioni di Torino 2021, Daniele Valle - il nostro fitto calendario di incontri online per disegnare il futuro di Torino con cui, come coalizione di centrosinistra, vogliamo coinvolgere i torinesi nella scrittura di un programma condiviso per la nostra città". Valle sottolinea che "la formula degli incontri online ci sta dando ottimi riscontri, notiamo che alle persone fa molto piacere inviare le proprie idee e poter intervenire nella costruzione del programma, a cui spesso in passato non abbiamo dedicato abbastanza trasparenza, partecipazione, cura ed attenzione". Un lavoro che vede insieme, aggiunge, "tante forze civiche e politiche che provengono da mondi diversi: da questa pluralità di tradizioni emergerà un programma ampio ma serio, che guarda al futuro con i piedi ben piantati nei bisogni del presente".