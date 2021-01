Covid: in Piemonte 871 nuovi casi, calano i ricoveri

Nel giorno in cui la nuova ordinanza del ministro Speranza retrocede il Piemonte a zona arancione, sono 871 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 4,8 % dei 18.046 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 329, il 37,8%. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che ha registrato anche 20 decessi, tre dei quali nella giornata di oggi, e 803 guariti. In calo i ricoveri: 163 in terapia intensiva, nove in meno rispetto a ieri, 2.522 negli altri reparti (-53), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 12.104. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 215.237 positivi e 8.319 decessi, mentre i guariti sono 192.129.