Maltratta la figlia, carabinieri scoprono laboratorio droga

Un laboratorio per preparare le dosi di droga è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Pinerolo intervenuti in un alloggio a Cumiana (Torino) dove hanno arrestato un cinquantenne. I militari sono stati chiamati da una vicina di casa della figlia minorenne dell'arrestato che si era lamentata dei maltrattamenti subiti dal padre dopo un litigio, I Sequestrati 760 grammi di marijuana custodita all'interno di sacchetti di carta e barattoli di vetro. L'uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti.