Frase sessista ex sindaco Acqui su Azzolina, è polemica

Il Movimento 5 Stelle di Alessandria chiede le dimissioni di Bernardino Bosio per una frase indirizzata al ministro Lucia Azzolina. L'ex sindaco di Acqui Terme e attuale collaboratore di Amag, la multiutility dei servizi idrici, energetici e ambientali, ha pubblicato su Facebook un primo piano del ministro e sotto un'allusione sessista con riferimento agli esami di maturità. "Da Bernardino Bosio squallore sessista contro Azzolina - - sostengono dal Movimento -. Chi non rispetta le donne è indegno di ricoprire ruoli pubblici. E' emersa ancora una volta la levatura di una certa classe dirigente, pagata coi soldi dei cittadini, ma incapace persino di comprendere la gravità e il peso delle proprie esternazioni pubbliche. Certo, è più facile scadere in volgari allusioni quando il 'nemico' politico è una donna, piuttosto che studiare e documentarsi per entrare nel merito e formulare obiezioni sensate". "Chiediamo, insieme con tutto il consiglio, le dimissioni di Bosio dal suo incarico ad Amag Ambiente e firmiamo un documento di condanna nei confronti di chi usa la violenza verbale e sessista contro le donne - dice Rita Rossa (Pd), consigliere comunale di Alessandria, scrive alla Commissione Pari Opportunità del suo Comune -. Questo modo di fare non aggiunge nulla al confronto e toglie molto alla dignità di chi scrive o pronuncia attacchi del genere".