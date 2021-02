Torino: Comba (FdI), sindaca condanni violenze

"Un fatto di gravità inaudita". Così Fabrizio Comba, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Piemonte, commenta l'aggressione ad alcuni attivisti avvenuta ieri a Torino e "presumibilmente perpetrata ad appartenenti ai soliti noti centri sociali". "Rinnoviamo - afferma - la richiesta di attenzione a tutti i livelli, al fine di evitare il ripetersi di tali deplorevoli atti che, se non sufficientemente monitorati e perseguiti, potrebbero avere in futuro conseguenze ben più gravi". Per Comba "è venuto il momento che questa amministrazione si dissoci e prenda una volta per tutte le distanze dai centri sociali, spesso strutture autogestite e fuori controllo. Chiediamo da parte del sindaco un gesto di coraggio nel condannare questo ennesimo atto di violenza e che siano presi provvedimenti nei confronti di quei centri che invece troppo spesso hanno trovato "conforto" piuttosto che atti di censura".