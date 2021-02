Aborto: odg contro pillola RU486, polemiche ad Alessandria

Polemica ad Alessandria sull'ordine del giorno presentato per il consiglio comunale in programma oggi da Emanuele Locci (Alessandria migliore con Locci) e Piero Castellano (Fratelli d'Italia) sulla pillola abortiva: chiedono di esprimere pieno sostegno alla circolare della Regione che si oppone alle linee guida del ministero della Salute sulla somministrazione della RU486 e l'accesso all'aborto farmacologico. Dal gruppo “Non Una di Meno” un duro attacco: "E' l'ennesimo tentativo di minare l'autodeterminazione delle donne. È la stessa circolare contro cui, insieme a centinaia di persone, siamo scese in piazza il 31 ottobre scorso a Torino. La cosa più subdola è il tentativo di far passare un'operazione prettamente ideologica, che lede la capacità di ogni donna di poter decidere della propria vita e del proprio corpo in maniera autonoma, per un'accortezza nei confronti delle donne stesse. Locci e Castellano - è l'accusa - vogliono precludere la somministrazione della RU486 all'interno dei consultori ma ci raccontano di farlo perché hanno a cuore la tutela delle donne. Ma per tutelare le donne, e salvaguardarne il diritto di scelta, non sono proprio i consultori i luoghi più indicati?".