Stop sci: Piemonte, sabato flash mob del "mondo della neve"

Flash mob nelle stazioni sciistiche piemontesi, il prossimo 20 febbraio, per richiamare l'attenzione "sull'importanza del comparto neve per l'economia dei territori montani" e lanciare "un segnale forte in un momento di emergenza così profondo". In una nota, Arpiet, l'associazione delle imprese di trasporto a fune, annuncia: "insieme alle altre realtà che rappresentano gli operatori della montagna, saremo al fianco dell'iniziativa per dare il nostro contributo, per ampliare il più possibile la cassa di risonanza dell'evento". "In campo - sottolinea ancora la nota dell'Associazione - si gioca il futuro di decine di migliaia di imprenditori, lavoratori e delle loro famiglie. Un comparto che rappresenta un'ampia fetta dell'economia piemontese e che finora ha subito solo gli effetti negativi della crisi, senza aver ricevuto ancora garanzie economiche".