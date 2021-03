Piemonte: Chiorino, 5mln per corsi formazione "su misura"

La Regione Piemonte investe 5 milioni di euro in nuovi corsi di formazione flessibili e "su misura" per le imprese, per migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro, offrendo la possibilità agli operatori di organizzare quasi "in tempo reale" i corsi di formazione utili per formare le competenze richieste dalle imprese in cerca di personale. "E' tempo di pensare alle politiche per il futuro, che non possono esaurirsi a mere ricette assitenzialiste - sostiene l'assessorealla Formazione professionale della Regione Piemonte, Elena Chiorino -. La nostra ambizione deve essere quella di favorire un'occupazione stabile, che non può prescindere dal sostegno alle nostre imprese, la spina dorsale del tessuto economico piemontese. Il nostro obiettivo deve essere quello di 'sostenere', stando a fianco delle famiglie, ma anche di chi produce, di chi investe, di chi fa impresa e necessita di essere messo nelle condizioni di dare il massimo. La ripartenza del sistema economico-finanziario piemontese deve passare attraverso una nuova attrattività - sottolinea l'assessore - puntando sulla formazione di alto livello: questo è il primo tassello che andrà a comporre il sistema/modello di Academy capace di offrire a chi vuole investire in Piemonte personale sempre formato e aggiornato, rispondendo all'esigenza di flessibilità e di velocità che i nuovi mercati, in rapidissima evoluzione, esigono. Soltanto raggiungendo questi obiettivi avremo assolto al nostro compito".