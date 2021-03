Covid: FI Torino, autorizzare mercati anche non alimentari

"Rivedere con urgenza la situazione dei mercati autorizzando la vendita di beni non alimentari, essendo le sedi mercatali capienti e accessibili, con adeguati servizi di controllo". A chiederlo alla sindaca di Torino Chiara Appendino, i consiglieri comunale di Forza Italia, Raffaele Petrarulo e Federica Scanderebech anche alla luce della manifestazione che ha visto scendere in piazza, questa mattina, gli ambulanti extra alimentari. "In una richiesta di comunicazioni alla sindaca - ricorda il capogruppo azzurro Petrarulo - avevo già sollevato la situazione di grave crisi in cui versa questa categoria, soprattutto alla luce delle ultime disposizioni che permettono solo a coloro che sono in possesso di licenze di vendita di alimenti di continuare a lavorare. A questo punto, anche dopo l'ultimo evento "Agriflor" che si è svolto in barba a tutte le disposizioni di sicurezza necessarie, chiediamo alla sindaca di autorizzare la vendita di beni non alimentari nei mercati".