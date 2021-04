Covid: Lega, salvaguardare categoria spettacolo viaggiante

"Non è possibile pensare che dopo tanti sacrifici, sforzi e mesi di chiusure, che hanno comportato solo spese, vengano posticipate le riaperture del settore. È necessario salvaguardare la categoria, il suo indotto economico e occupazionale, non possiamo condannare al fallimento di centinaia e centinaia di imprese". Lo dicono i parlamentari piemontesi della Lega Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesio, che in una nota esprimono "tutta la nostra solidarietà alla categoria dello spettacolo viaggiante che dopo 13 mesi chiede di poter riaprire l’attività". "Abbiamo aperto da tempo un dialogo con Anesv anche per risolvere alcuni problemi che da anni affliggono il settore sul codice della strada - aggiungono - e come parlamentari del territorio abbiamo promosso il tavolo che la Regione Piemonte aprirà il prossimo 5 maggio per consentire agli operatori di svolgere la loro attività, nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza. Questo settore alla luce del lungo periodo di inattività forzata e della ripartenza in arrivo, merita la massima attenzione e sostegno!".