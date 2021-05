Covid: Comba (FdI), coprifuoco è incostituzionale

Manifestazione di Fratelli d'Italia contro il coprifuoco anche a Torino. Un centinaio le persone che ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata organizzata sotto la Mole Antonelliana per dire "Basta coprifuoco". "Si tratta di una misura incostituzionale - dice il coordinatore piemontese del partito, Fabrizio Comba - che limita le libertà individuali e di impresa, contro la quale solo Fratelli d'Italia ha alzato la voce votando contro e manifestando il proprio dissenso a Torino, in tutti i capoluoghi di provincia della nostra regione, in tutta Italia".