Torino, Lo Russo, Tresso, Lavolta presentano candidaturia primarie Pd

Come previsto dal Regolamento di coalizione del centrosinistra torinese, entro le ore 15 di oggi, domenica 2 maggio, sono giunte al Comitato Organizzatore delle primarie 2021 le seguenti disponibilità alla candidatura alle Primarie del 12 e 13 giugno prossimo, in ordine di presentazione: Stefano Lo Russo, Francesco Tresso, Enzo Lavolta. Da domani mattina sarà disponibile la modulistica preposta per la raccolta delle sottoscrizioni da richiedere a partitodemocratico.to@gmail.com . Fino al 23 maggio, coloro che secondo il regolamento di coalizione non sono tenuti a raccogliere le firme possono formalizzare la propria candidatura sostenuta dal proprio Partito o Organizzazione politica. Igor Boni, sostenuto da Più Europa, ha già formalizzato l’intenzione di candidarsi. Domani il Comitato Organizzatore si aggiornerà, integrato dai rappresentanti dei candidati.