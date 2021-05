Torino: approvato progetto esecutivo del lotto 2 della Spina

Ammontano a 4,6 milioni di euro le opere del secondo lotto di lavori per il completamento del viale della Spina, tra via Breglio e corso Grosseto a Torino, il cui progetto esecutivo è stato approvato oggi dalla Giunta comunale. Per l'apertura del bando di gara, e poi per l'avvio dei lavori, occorrerà attendere la chiusura del cantiere della Torino-Ceres prevista per l'aprile del prossimo anno. Due le macro fasi di cantiere previste, la prima per la realizzazione delle opere stradali di connessione del viale della Spina alla viabilità di quartiere verso Ovest, la seconda per il ridisegno dello svincolo del raccordo Torino-Caselle con la riqualificazione delle aree verdi comprese nell'intervento. Con il completamento dell'asse viario fino a corso Grosseto, dal raccordo autostradale Torino-Caselle sarà possibile inserirsi lungo corso Venezia e attraverso la spina centrale arrivare a largo Orbassano. Inoltre il progetto completa anche un tratto della direttrice 1 del Biciplan della città, collegando la spina centrale con tutta l'area Nord e il sistema ciclabile di corso Grosseto, in via di realizzazione, e di corso Vercelli, i cui lavori partiranno in autunno.