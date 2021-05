Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, venerdì 7 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2516m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: tra notte e mattino ancora qualche pioggia sulle zone alpine più settentrionali e occasionalmente sullo spezzino, a seguire tendenza ad esaurimento con successive schiarite. Altrove tempo buono, senza precipitazioni e con Sole prevalente. Temperature stazonarie o in lieve aumento. Venti deboli salvo qualche rinforzo di Libeccio sul Levante ligure e da ONO su Alpi e pedemontane occidentali.