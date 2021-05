Lavoro: da Regione 40 mln per inserimento disabili Chiorino

La Regione Piemonte mette in campo 40 milioni per l'inclusione lavorativa dei disabili. Per l'assessore al Lavoro della Giunta Cirio, che firma la delibera, si tratta di "un intervento assolutamente necessario, poiché il primo strumento di inclusione per una persona con disabilità è proprio il lavoro". "In un contesto segnato da emergenze sociali costanti e dal perdurare delle difficoltà di un inserimento lavorativo stabile per le fasce di popolazione più svantaggiate - sottolinea Chiorino - era urgente intervenire per sopperire alla contrazione della domanda di lavoro e creare nuove opportunità di occupazione per i target più deboli". Gli iscritti alle liste speciali sono 52.241, con una netta prevalenza di invalidi civili (96%). Prevalgono i disabili fisici, seguiti da quelli psichici. Sul fronte della offerta, le aziende che hanno dato la loro disponibilità sono state 9.767. Il progetto punta a garantire l'accesso, la permanenza e la qualificazione dell'occupazione dei disabili. Previsti percorsi formativi di raccordo scuola/lavoro e supporti alle imprese, sinergie con scuola e università, rafforzamento delle competenze digitali. Saranno messi in campo Buoni Servizi Lavoro o tirocini, oltre a misure di sostegno per le imprese con interventi formativi ad hoc. Tutti i progetti dovranno concludersi con un esito occupazionale, sia esso un percorso di alternanza scuola lavoro, di impresa formativa o di impresa simulata, oppure un inserimento lavorativo vero e proprio attraverso un contratto stabile oppure un tirocinio.