Prima che Gallo canti

Dicono che… nella Lega le ragioni della propaganda superino ormai persino le più elementari regole di netiquette. Al punto da intestarsi, con una buona dose di sfacciataggine, anche i provvedimenti presentati in Consiglio regionale dall’opposizione. Come la creazione di un fondo per indennizzare gli anziani vittime di truffe e reati contro il patrimonio: neanche il tempo di varare la norma a Palazzo Lascaris che già era partita la gran cassa sui social. E pazienza se il testo ha come primo firmatario il capogruppo Pd Raffaele Gallo, che ha pure dovuto imbastire una serrata trattativa per vederselo approvare.