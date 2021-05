Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge

A Torino oggi, lunedì 24 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi; in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 3.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2622m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Fin dal mattino molte nubi con piogge e acquazzoni diffusi, localmente temporaleschi. Ventilazione modesta, rinforzi da Nord a tratti solo sulla Liguria. Clima fresco, massime non oltre i 17-18°C