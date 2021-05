Fusione

Dicono che… l’arrivo di Gianni Vittorio Armani sulla plancia di comando di Iren darà un impulso, forse decisivo, ai vecchi piani di fusione con A2A, azienda dalla quale proviene il neo ad della multiutility. Secondo gli analisti, oggi ci sono tutte le condizioni per procedere in fretta sulla strada del matrimonio tra i due importanti player dell’energia (e dei rifiuti): un manager di alto profilo che conosce il settore come le sue tasche e, cosa non di poco conto, la perfetta sintonia con Renato Mazzoncini, attuale numero uno di A2A. Entrambi ai tempi del governo Renzi furono chiamati dall’allora ministro ai Trasporti Graziano Delrio a ricoprire due importanti incarichi: Armani all’Anas e Mazzoncini alle Ferrovie. E proprio sulla via Emilia si starebbe preparando il grande progetto.