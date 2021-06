Rifiuti: Spazzamondo, coinvolti oltre 11mila volontari cuneesi

Ultimi preparativi per "Spazzamondo" la giornata di raccolta rifiuti collettiva che sabato 5 giugno, in occasione della Giornata dell'Ambiente, coinvolgerà 165 Comuni della provincia di Cuneo. Le iscrizioni si chiudono oggi e sono già state superate le 11 mila adesioni, quasi 2 mila nelle ultime 24 ore. L'iniziativa, promossa da Fondazione Crc con protezione civile, Anci Piemonte, Uncem e cooperativa sociale Erica, vuole "riunire i cittadini della Granda, in presenza e in assoluta sicurezza, per una campagna di raccolta dei rifiuti abbandonati in aree verdi e pubbliche, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni e gruppi". Sabato ogni Comune installerà un punto specifico per la distribuzione dei kit per la raccolta: ai volontari verrà dato uno zaino con dentro pinze, sacchetti, guanti antitaglio e t-shirt, oltre a un vademecum con le buone pratiche per rispettare l'ambiente.