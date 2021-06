Comunali: primarie Torino, oltre mille iscritti a voto online

Sono 1.179 i torinesi che si sono registrati per votare in modalità online alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco, in programma sabato e domenica. All'apertura dei seggi, sabato 12 alle ore 15, riceveranno un link con il quale esprimere la propria preferenza. "Sarà assolutamente garantita la segretezza del voto e dunque la non corrispondenza tra indirizzo mail ricevente e il voto espresso" assicura il Coordinatore del Tavolo Organizzativo e di Garanzia delle primarie che considera queste primarie online "un buon test".