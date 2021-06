Maturità: Chiorino, lettera aperta ai 35 mila studenti

L'assessore all'Istruzione del Piemonte, Elena Chiorino, ha scritto una lettera aperta di "in bocca al lupo" dedicata ai 35 mila studenti piemontesi che da domani saranno impegnati con l'esame di maturità, il secondo senza prove scritte ma solo un maxi colloquio orale di circa un'ora, causa emergenza pandemica. "L'esperienza collettiva e individuale del pericolo, la paura del male, il distanziamento sociale di questo terribile anno e mezzo di pandemia - scrive Chiorino - hanno rivoluzionato la vita e hanno dato anche a voi la misura della precarietà che ci può colpire. Ciononostante siete stati coraggiosi e vi raccomando di guardare avanti, al salto che vi attende, a fare progetti, a dar prova di voi, delle vostre capacità, a dire e far sapere che potrete essere d'aiuto agli altri e che anche noi adulti possiamo riporre in voi la nostra fiducia nel futuro". "Mai come quest'anno - aggiunge - i professori saranno convocati per ascoltare quello che avrete da dire, per vedere come saprete impostare un colloquio che dirà tanto di voi. Vedete questo esame come un modo per rispondere presente alla chiamata del vostro futuro, ognuno alla sua maniera". "Abbiamo davanti a noi - osserva - un tempo straordinariamente complesso, pieno di sfide, per non parlare del conto da pagare che lascerà questa pandemia. Bisognerà davvero rimettere in moto questo nostro Paese negli anni a venire".