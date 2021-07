Covid: in Piemonte 35 positivi -44 ricoverati

In Piemonte sono 35 i nuovi casi di Covid segnalati dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione. I tamponi processati sono 24.818, di cui 20.420, con un tasso di positività dello 0,1%. Nessun decesso, per il quinto giorno consecutivo. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 97 (-42). Le persone in isolamento domiciliare sono 648, i guariti +45.