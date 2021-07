Resta in carcere attivista No Tav Fabiola De Costanzo

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di modifica delle misure alternative al carcere per Fabiola De Costanzo, l'attivista No Tav detenuta dal dicembre scorso nel carcere del capoluogo piemontese. De Costanzo sta scontando una condanna definitiva a due anni, emessa nello stesso procedimento che era determinato con la condanna anche della portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola e della leader storica Nicoletta Dosio. Il procedimento si riferiva a una iniziativa del 2012 quando gli attivisti aprirono i caselli autostradali della Torino-Bardonecchia per non far pagare il pedaggio agli automobilisti.