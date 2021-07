Torino: consigliere circoscrizione di Iv passa ai Moderati

"Preso atto della decisione assunta dai parlamentari e dirigenti di Italia Viva Torino di non partecipare alle prossime elezioni comunali con una lista propria e il simbolo di Italia Viva, ma di confluire all'interno di una lista civica del candidato sindaco del Pd Stefano Lo Russo, non ritenendo tale decisione consona a quanto fatto e detto in questi anni, aderisco al Movimento dei Moderati in quanto unica forza territoriale rimasta a rappresentare con proprio simbolo i valori riformisti e liberali". Così Luca D'Alessio capogruppo di Italia Viva alla Circoscrizione 8 di Torino.