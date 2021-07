Pininfarina, in Italia ministero del Design per ripartire

"Il design può essere la chiave di rinascita del Piemonte. Al nostro Paese, come ha invocato in più occasioni il nostro ad Silvio Angori, serve un ministero del design, così da ridare importanza alla progettazione industriale". Lo ha detto a New Normal Live, il talk in onda su LinkedIn condotto dal giornalista e top voice di LinkedIn Filippo Poletti e Monica Bormetti, Paolo Pininfarina, presidente del gruppo Pininfarina. "Per progettare il futuro servono tante e nuove figure. Serve un ministero del design, perché da questo ambito può arrivare la spinta per ripartire", spiega Pininfarina. Uno stimolo, sotto questo aspetto, è la nuova concept car Teorema, presentata pochi giorni fa: "La Teorema è un acceleratore di tecnologie avanzate, la soluzione a una serie di problemi. E' un progetto nuovo anche per noi, perché è totalmente virtuale ed è stato fatto in appena cinque mesi. Il mio personale contributo è stato quello di aver fatto in modo che nella Teorema fossero presenti quei valori di essenzialità, eleganza e armonia che contraddistinguono lo spirito di Pininfarina". Il domani dell'auto sarà, secondo il presidente Pininfarina, dominato dalla tecnologia elettrica: "Dal punto di vista della produzione nel 2035 le auto elettriche saranno più del 50%. Personalmente trovo che l'ibrido, con alimentazione elettrica e a idrogeno, sia un buon compromesso. La mobilità sarà iperconnessa e diventerà totalmente autonoma in tempi che vedrà chi è più giovane di me. Non riesco, tuttavia, a immaginare un mondo di automobili dove il pilota non conti più". Pininfarina parla anche della diversificazione del gruppo: "nel futuro vedo un'azienda ancora più diversificata. Se oggi ci occupiamo al 70% di auto e al 30% di progettare in altri ambiti, arriveremo al 50 e 50, cercando di essere sempre più presenti in mercati chiave e in forte espansione come la Cina".