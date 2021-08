Reddito cittadinanza: percepito senza diritto, 30 denunciati

Più di trenta persone, tutti cittadini extracomunitari spesso senza fissa dimora e con precedenti, sono state denunciate dai carabinieri di Alessandria poiché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Fra loro ci sono anche dei ricercati. La truffa e' stata compiuta sempre nello stesso modo sfruttando il periodo che passa dalla presentazione della domanda agli accertamenti da parte dell'Inps, recandosi in un ufficio postale della provincia che non coincide con il domicilio, attestando di essere residenti in Italia da almeno 10 anni e di non avere pendenze penali. Fra i trasgressori c'erano tre donne e tre uomini di origine romena che hanno percepito 44 mila euro. Le indagini sono ancora in corso e altre persone potrebbero essere denunciate nei prossimi giorni e segnalate all'Inps per la sospensione dell'erogazione.