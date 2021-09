Clima: Damilano, coinvolgere Fff nelle decisioni su Torino

"Grazie Friday for Future. Non abbiamo un pianeta B. Questo messaggio ce l'hanno insegnato i ragazzi di Friday for Future che oggi tornano in piazza. Per questo e per altri temi chiave noi possiamo solo ringraziarli. Hanno svegliato le coscienze, hanno scosso un'umanità e una generazione che stava dormendo sull'emergenza più grande. Ora è venuto il momento di coinvolgerli attivamente nella costruzione della Torino di domani". Così, nel giorno dello sciopero globale per il clima, il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano. "Non li ascolteremo soltanto - assicura su Facebook - ma li coinvolgeremo direttamente nelle scelte. Che saranno concrete, non promesse vuote. La transizione ecologica cambierà il mondo e Torino non vuole farsi trascinare ma esserne motore. Come prima cosa ci daremo un obiettivo concreto - annuncia -. Vogliamo essere la prima città italiana ad aderire alla Carbon Neutral Cities Alliance. Cambieremo il rapporto tra produzione di energia rinnovabile ed energia da fonti esauribili e il piano per 'Salvare Torino e il pianeta' coinvolgerà il Comune e tutte le sue partecipate. Perché non solo non abbiamo un pianeta B, ma non abbiamo neanche una Torino B".