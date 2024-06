Maltempo in Piemonte, isolati rifugi in quota della Valle Gesso

Tutti i rifugi in quota della Valle Gesso (Cuneo) sono isolati a causa del maltempo. Lo ha comunicato il soccorso alpino e speleologico piemontese che ha chiesto alle persone presenti di rimanere presso le strutture in attesa di verifiche sui corsi d'acqua e sulla percorribilità dei sentieri. Il soccorso tuttavia sottolinea che al momento "non risultano situazioni critiche, per cui si attenderà un miglioramento del tempo per valutare eventuali evacuazioni tramite mezzo aereo". Intanto permane l'allerta gialla per rischio idrogeologico per piogge forti attese sui settori occidentali e meridionali del Piemonte, localmente anche a carattere di rovescio e temporale.