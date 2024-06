Lo Russo, "Greco è una delle risorse più bella della città"

Dopo la lettera inviata una decina di giorni fa al ministro Gennaro Sangiuliano dai soci della Fondazione, fra cui Città e Regione, il sindaco di Torino torna ad esprimere il suo sostegno per i vertici del museo Egizio, la presidente Evelina Christillin e il direttore Christian Greco, definito "una delle risorse più belle della nostra città". "Come istituzioni - ricorda nella diretta radio del martedì - abbiamo firmato una lettera indirizzata al ministro della Cultura, che fondamentalmente propone una proroga della presidente Christillin. Ci sembra doveroso nell'ambito del bicentenario del museo che si dia continuità e si possa prorogare la presidente. Il museo Egizio funziona benissimo - aggiunge - è uno dei musei più visitati della città, è oggetto di un restyling molto importante e ha un direttore straordinario di cui dobbiamo essere orgogliosi e che ci invidiano tutti". Per il sindaco, Greco è "una delle risorse più belle della nostra città. Ce lo teniamo stretto stretto - conclude - e cerchiamo di aiutarlo a fare bene il suo lavoro, che è quello che dobbiamo fare come istituzioni".