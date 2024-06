Maltempo: in Piemonte continua allerta gialla per piogge

Continua in Piemonte l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Secondo l'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione Ambientale, fino a stasera il Piemonte meridionale sarà ancora interessato da piogge diffuse, localmente moderate con possibili temporali sulla fascia appenninica. Altrove sono attese precipitazioni deboli sparse con locali schiarite sulle pianure. Domani le condizioni saranno in graduale miglioramento, con possibili piovaschi al mattino sulle pianure e rovesci sparsi sui settori alpini nel pomeriggio. Da giovedì invece sono previste giornate calde e ben soleggiate, più in linea con il periodo estivo.