Prefetto di Torino, nuovo incontro sulla sicurezza col sindaco

"Col sindaco abbiamo concordato che nei prossimi giorni ci sarà un nuovo approfondimento nel Comitato (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ndr) per cercare di individuare quali sono le aree su cui focalizzare l'attenzione e cerchiamo di muoverci sempre in maniera dinamica, cioè avere un sistema di controllo del territorio e di prevenzione generale che tenga conto delle diverse esigenze esposti da forze a seconda delle necessità". Lo ha affermato il prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna a margine dell'incontro in cui è stato siglato un accordo contro le truffe tra i Carabinieri di Torino e Smat. "Stiamo monitorando la situazione, - prosegue Cafagna - è evidente che un'attenzione maggiore tende a spostare i fenomeni su altre aree. Non abbiamo un segnale di spostamento dello spaccio e della microcriminalità organizzata verso il centro, quello che noi registriamo è che effettivamente c'è un movimento di fenomeni da un'area all'altra e proprio per questo noi dobbiamo intervenire avendo la capacità di monitorare questi fenomeni e di intervenire a seconda delle diverse esigenze".