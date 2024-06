Tortona, il 'Paterno' sarà Casa di Formazione Orionina

La Comunità del Paterno, a Tortona (Alessandria), diventa Casa di Formazione Orionina. Nella Casa Madre di via Emilia 63 - che dal 1904 fu la casa di don Luigi Orione, oggi santo, e della formazione dei discepoli - l'Opera intende continuare questo compito per la Congregazione e per l'intera Famiglia Orionina. "Vi è costituita - spiega in un comunicato padre Tarcisio Vieira, direttore generale - una comunità residente con compiti di cura della Casa, di accoglienza di pellegrini e visitatori, di promozione del carisma e della vita della Piccola Opera della Divina Provvidenza. Accoglierà iniziative residenziali per religiosi e laici". Dipendente dalla Curia Generale e operativa dal primo ottobre 2024, la Comunità del Paterno sarà formata da don Flavio Peloso, direttore; padre Santiago David Penzotti, vicario ed economo; padre Paul Vincent Kabore, consigliere. Tre confratelli che esprimono differenti contesti linguistici e culturali, "e questo - prosegue Vieira - è molto significativo per la nostra missione, dandole un'identità internazionale". Don Flavio continuerà a essere il Postulatore della Congregazione, risiedendo "dove è germogliata la santità nella vita di tanti figli e figlie di un Santo".