Elezioni: Rivalta e Nichelino al Pd, Carmagnola al centrodestra



Non è ancora terminato lo scrutinio nei sette Comuni in provincia di Torino con oltre 15 mila abitanti: a Carmagnola la sindaca uscente Ivana Gaveglio è avviata alla conferma già al primo turno, essendo in larghissimo vantaggio sullo sfidante del Pd Federico Ferrara; potrebbe evitare il ballottaggio anche Loredana Devietti, probabilmente confermata a Ciriè, mentre a Rivalta, che va al voto dopo la scomparsa del sindaco Nicola Ruggiero, stravince uno dei suoi delfini Sergio Muro che vendica così la sconfitta subita nove anni fa contro Mauro Marinari.

A Beinasco sono avviati al secondo turno Donato Lombardi (M5s, Sinistra Popolare, Beinasco Prossima e civica per Lombardi), in lieve vantaggio su Daniel Cannati (centrodestra), mentre il Pd resta fuori dal ballottaggio. A Nichelino conferma in arrivo per il sindaco uscente Giampietro Tolardo, centrosinistra. A San Mauro, infine, a un terzo dello scrutinio, in vantaggio Paola Antonetto (centrodestra), su Riccardo Carosso (tre liste civiche) e Giulia Guazzora (centrosinistra); più indietro Marco Bongiovanni (M5s). Sfida apertissima anche a Pinerolo, dove a un terzo dello spoglio, Giuseppino Berti, candidato del centrodestra, è davanti a Silvia Lorenzino (centrosinistra) e al sindaco uscente Luca Salvai (M5s);