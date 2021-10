Denunciato ladro dei centri estetici tra Piemonte e Liguria

Entrava in centri estetici chiedendo informazioni, educato e ben vestito, ma approfittando di attimi di distrazione si appropriava del contenuto della cassa. Individuato dai carabinieri di Asti, è stato denunciato. Diversi i colpi tra Piemonte e Liguria. L'ultimo in provincia di Asti ne ha permesso l'individuazione. L'uomo si trova attualmente in carcere per reati contro il patrimonio.