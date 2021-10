Montagna: trovato morto l'alpinista disperso sul Monviso

E' morto l'alpinista di 34 anni disperso da sabato pomeriggio sul Monviso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno individuato il cadavere sul versante nord della montagna, oltre 400 metri a valle della cresta nord ovest che l'uomo stava forse percorrendo al momento dell'incidente. Dopo la constatazione del decesso e l'autorizzazione alla rimozione della salma, il corpo è stato recuperato dall'eliambulanza e consegnato ai carabinieri di Casteldelfino (Cuneo) per le operazioni di Polizia Giudiziaria. Alle operazioni hanno collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. La vittima è Davide Tosello, un operaio di 34 anni residente a Villar San Costanzo, nel Cuneese. Appassionato di montagna, sul suo profilo Facebook sono numerose le foto delle vette raggiunte. "Per noi la montagna è vita", il commento ad una immagine che lo ritrae sorridente in mezzo alle rocce.