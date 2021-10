Meteo: temperature massime in diminuzione

A Torino oggi, mercoledì 20 ottobre, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 4376m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nubi in aumento ovunque fino a cieli molto nuvolosi. Deboli piogge fin da inizio giornata sulla Liguria, in estensione entro sera al medio-alto Piemonte. Clima più fresco, con temperature massime in diminuzione di qualche grado.