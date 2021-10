Lavoro: Chiorino, tavolo difesa occupazione Alpitel

La possibile chiusura dello stabilimento di Nucetto (Cuneo) dell'Alpitel, storica azienda di telecomunicazioni, è stata al centro di una interrogazione a risposta immediata rivolta oggi alla Giunta Cirio dal consigliere regionale Pd Maurizio Marello. La chiusura sembrava scongiurata un anno fa, con la stipula di un accordo sul contratto di solidarietà per i 100 dipendenti. Si torna invece a parlare del possibile licenziamento, o del trasferimento negli stabilimenti di Cherasco e Beinasco dei lavoratori. Marello ha chiesto alla Regione di intervenire per scongiurare "un danno per i dipendenti, una perdita per l'economia della valle e per tutto l'indotto". "Nessuna organizzazione sindacale - ha dichiarato l'assessore al lavoro Elena Chiorino in una nota letta in Aula dalla collega Vittoria Poggio - ha contatto l'assessorato. Le notizie di cui la Regione dispone non indicano alcuna volontà di trasferire i lavoratori in altre sedi, e al momento non ci risulta avviata alcuna procedura di licenziamento collettivo. Stiamo contattando i sindacati per proporre alle parti di attivare un tavolo regionale per verificare ogni possibile intervento a tutela dell'occupazione e del tessuto economico locale".