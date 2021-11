CULTURA

Sliding doors ai musei piemontesi

Cambia la direzione a Palazzo Carignano, Villa della Regina e ai castelli di Moncalieri e Racconigi. Ecco tutti i nomi scelti dal ministero. "Momento ricco di prospettive"

Cambiano quattro dei nove vertici della cultura nei musei gestiti dalla Direzione regionale guidata da Elena De Filippis. Nuovi nomi alla direzione di Palazzo Carignano, Villa della Regina e dei Castelli di Moncalieri e Racconigi. Al Carignano andrà Angela Maria Rita Farruggia, funzionario architetto proveniente dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Torino. La direttrice uscente, Chiara Teolato, passerà invece a Villa della Regina. Riccardo Vitale, dopo sei anni di incarico al Castello di Racconigi si occuperà di quello di Moncalieri, mentre nella città delle cicogne arriverà Alessandra Giovannini Luca che ha studiato cultura figurativa piemontese ed è entrata al Ministero come funzionaria storica dell’arte.

“I direttori neo-nominati hanno alle spalle non solo anni di esperienza e di confronto con le problematiche poste dalla conservazione e gestione del patrimonio, ma anche percorsi formativi molto qualificati - ha affermato De Filippis –. Il loro insediamento avviene in un momento ricco di prospettive. Stiamo infatti lavorando per partecipare ai bandi del Pnrr, che porteranno nuove risorse ai musei e vediamo i segni di un rinnovato interesse del pubblico dopo i limiti imposti dalla pandemia”.