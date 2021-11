Torino avvia tavolo movida, Lo Russo "facciamo sistema"

Quello della movida è un tema che si affronta "in un'ottica sistemica, individuando un meccanismo di collaborazione tra assessori, strutture comunali e altri enti". Lo afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, annunciando la costituzione di un tavolo che nelle prossime settimane dovrà far convivere il diritto al riposo, quello al divertimento e le istanze di chi nel mondo della vita notturna ha fatto degli investimenti. "C'è un tema di compatibilità della vita notturna con chi deve dormire, il secondo elemento riguarda il diritto al divertimento, perché la nostra è una città che vuole essere giovane, vivace e attrattiva, il terzo elemento è chi nel mondo della vita notturna ha fatto investimenti. Dobbiamo tenere insieme queste tre cose - sottolinea Lo Russo annunciando la prima riunione del tavolo già per oggi pomeriggio -. Questa è la ragione per cui è un tema che non si affronta sfogliando una foglia per volta, ma in una ottica sistemica. Non possiamo limitarci a rispondere all'emergenza, occorre avere anche una programmazione di lungo periodo. Per questo motivo mettiamo a sintesi diverse esigenze, mettendo in campo un approccio di concertazione delle linee e delle azioni concrete, in una cornice in cui è più semplice comprendere e far capire le esigenze di tutti".